Türkiye ''ikiz dönüşüme'' odaklandı

AA muhabirinin, Bakanlığa bağlı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün analizinden derlediği bilgiye göre, Türkiye "ikiz dönüşüm" olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm yolunda stratejik adımlar atıyor.

Gelecekte sanayi politikalarının, yeşil ve dijital dönüşümün birbirini tamamlayarak aynı anda ilerlediği "ikiz dönüşüm" sürecine uygun şekilde tasarlanması amacıyla özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Türkiye'nin ikiz dönüşüm hazırlıkları, sürecin olumlu şekilde ilerleyeceği izlenimi verirken halihazırdaki politikalar, etkili uygulamalar ve destek mekanizmalarının, dönüşüm sürecini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

2030'a kadar yeni ekonomik değer oluşumunun yüzde 70'ten fazlasının dijital platformlarla ilgili olacağı ve dijital çözümlerin 2050'ye kadar küresel emisyonları yüzde 20'ye kadar düşürebileceği öngörülüyor.

- TÜRKİYE KENDİ STRATEJİSİNİ VE VİZYONUNU UYGULUYOR

İkiz dönüşüm, sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde daha çevreci ve dijital yaklaşımlar benimsemeyi hedeflerken bu alanda öncü bir rol oynayan Avrupa Birliği'ne karşın Türkiye de kendi ikiz dönüşüm stratejisini ve vizyonunu oluşturuyor.

Bu bağlamda, Türkiye'de ulusal ve uluslararası ölçekte sanayiden enerjiye, ticaretten akıllı şehirlere ve tarımdan gıdaya kadar önemli politikalar, faaliyetler ve projeler gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmalar arasında, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, Ufuk Avrupa Programı, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı gibi çalışmalar yer aldı.

Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandırmak için yeni politika ve projeler de uygulanmaya başladı.

- GÖZLER KOBİ'LERİN DÖNÜŞÜMÜNDE

e-Devlet, siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zeka çalışmalarını tek bir çatı altında birleştiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye'nin imalat sanayisinin rekabet gücünü artırmayı ve dijitalleşme sürecinde yol göstermeyi hedefleyen Dijital Türkiye Yol Haritası, dijital dönüşümü hızlandırmayı, yüksek teknoloji üretimini artırmayı, AR-GE payını yükseltmeyi ve nitelikli insan gücüne yatırım yapmayı amaçlayan "Milli Teknoloji Hamlesi" bu uygulamalar arasında öne çıktı.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinde kurulan "yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri (model fabrikalar)", işletmelere yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim ve rehberlik sunarken Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi de bu doğrultuda devreye alındı.

DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ile sanayinin mevcut durumunun analizi ve yol haritasının oluşturulmasına katkı verilmesi, KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomideki paylarının yükseltilmesi planlandı.

- SÜREÇTEKİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI DA ANALİZ EDİLİYOR

Türkiye'nin, yeşil ve dijital dönüşümle ikiz dönüşümde attığı adımlar arasında, sektör temsilcileri, uzmanlar ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek ikiz dönüşümün rekabetçilik üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği "Rekabet Kongresi" dikkati çekti. Makine sektöründe yeşil ve dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan "Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE Projesi" uygulandı.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025-2027 ile yeşil dönüşümün hızlandırılması ve dijital dönüşüme geçişin desteklenmesine yönelik çeşitli düzenlemeler ve 12. Kalkınma Planı'nda ikiz dönüşüm politikaları belirlenirken Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı ile bu dönüşüme yönelik iş gücü ihtiyacı analiz ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki "İkiz Dönüşüm İnternet Portalı" ile yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu Projesi'nin tamamlandığında sanayiye değerli katkılar sunması bekleniyor. Türkiye, gelecek dönemde atacağı adımlarla ikiz dönüşüm rotasında daha hızlı ilerlemeyi hedefliyor.