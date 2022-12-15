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Bilim-Teknoloji

Türkiye ilk kez üretti: Artık dışarıdan satın almayacağız

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) yöneticiliğinde raylı ulaşım alanındakiler içinde 1 litre motor hacminden elde edilen en yüksek güce sahip dizel motor tasarımı yapıldı. Özgün Motor, lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan ilk motor olma özelliği taşıyor. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen motorlar sayesinde Türkiye bu alanda artık başka ülkelerden satın almak zorunda kalmayacak.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
Türkiye ilk kez üretti: Artık dışarıdan satın almayacağız
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TÜBİTAK'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) "1007 Programı" kapsamında desteklenen, TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirilen "Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi" tamamlandı.

TÜRKİYE İLK KEZ ÜRETTİ: ARTIK DIŞARIDAN SATIN ALMAYACAĞIZ

Özgün Motor, lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan ilk motor olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin motor sanayisinin geleceği için önemli olan "Özgün Motor", sınıfındakilere göre çevreci, verimli ve sürdürülebilir tasarıma sahip bulunuyor. 160 serisi motor ailesi tasarımının ilk ürünü olan 8 silindirli 1200 beygir gücündeki bu motor global ölçekte belirlenen emisyon limitlerini karşılıyor. Söz konusu motor iklim krizine önerilen çözümlerden birisi olan alternatif biyoyakıtlar ile çalışabiliyor.

V8, V12 ve V16 motor ailesi seçenekleri ile 2700 beygire kadar güç sınıflarında çözüm olacak Özgün Motor, lokomotiflerde, jeneratörlerde ve birçok "su üstü gemide" rahatlıkla kullanılabilecek. TÜRASAŞ tarafından seri üretimi yapılarak, kullanımı yaygınlaştırılacak.

Motor ailesinin tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla yarın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yapılacak.

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