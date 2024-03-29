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Bilim-Teknoloji

Türkiye kendisi geliştirdi! Uluslararası arenada yarışacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi'nin, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri'ne aday gösterildiğini bildirdi.

AA29 Mart 2024 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Türkiye kendisi geliştirdi! Uluslararası arenada yarışacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullandığı Karar Destek Sistemi, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri'ne aday gösterildi.

Vatandaşlar da sistem için "https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/" adresi üzerinden 31 Mart'ta kadar oy kullanabilecek.

Oy kullanmak için söz konusu siteye girerek kayıt yaptırılması gerekiyor. Sisteme kayıt yapılmasının ardından, yarışma sayfasından "Forest Fires Support Decision System" için oy kullanılacak.

Yarışma sonucunda 18 kategoride oylama yapılacak ve her kategoride en fazla oy alan projelerin sahiplerine 27-31 Mayıs'ta Cenevre'de yapılacak törenle ödülleri verilecek.

- YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

OGM'nin 2022'den bu yana kullandığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, pek çok alt sistemin bir araya geldiği bir yazılım olma özelliğini taşıyor.

Karar Destek Sistemi'yle meteorolojik veriler, Orman Bilgi Sistemi verileri, İHA ve uydu görüntüleri bir araya getiriliyor.

Sistemle, meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını çıkma ihtimaliyle ve yangının sebebiyle ilgili tahminde bulunulabiliyor. Ayrıca yangın durumunda anlık meteorolojik, coğrafik koşullar analiz edilerek doğru müdahale şekli belirleniyor ve yapılan müdahale simüle edilebiliyor.

Değişen koşulları sürekli analiz eden yapay zeka destekli sistem, yangının anlık ilerleyişini öngörebiliyor. Bu tahminler sonucu ekipler, yangına daha etkili müdahalede bulunabiliyor.

Yangının ilerleyişi dikkate alınarak tahliye edilmesi gereken yerleşim birimleri de zamanında boşaltılabiliyor.

Sistem, mevcut verileri sürekli analiz ederek anlık kayıt altına da alıyor. Bu bilgi havuzu sayesinde yangınla mücadele çalışmalarında sürekli iyileştirme yapılabiliyor.

- "VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada-görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, Karar Destek Sistemi'nin orman yangınlarında alevlerle mücadele eden ekiplere büyük destek sağladığını bildirdi.

Sistemin uluslararası ödüle aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyete işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadelemizde gücümüze güç katan yapay zeka destekli sistemimiz 'Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri'ne aday gösterildi. Tüm vatandaşlarımızın internet üzerinden yapılan oylamada Bakanlığımıza destek vermelerini bekliyoruz. 31 Mart'a kadar sürecek oylama sonucunda milletimizin de desteğiyle hak ettiğimiz ödülü alacağımıza yürekten inanıyoruz."

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