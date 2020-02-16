İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
Bilim-Teknoloji

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor.

HABERİN
VİDEOSU
DHA16 Şubat 2020 Pazar11:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 11:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radarın TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildiğini bildirdi. Varank, "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak. Milli Gözetim Radarı'mız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak." ifadelerini kullandı.

MGR'nin test aşamaları tamamladıktan sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ'ye teslim edileceğini belirten Varank, ardından da hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağını kaydetti.

Bakan Varank, BİLGEM'in Türkiye'nin kendi özgün teknolojilerini geliştirmede çok önemli bir fonksiyona sahip olduğuna işaret ederek "Elbette TÜBİTAK enstitülerinin temel görevi kritik Ar-Ge çalışmaları yürütmek. Bu geliştirdiğimiz teknolojileri ticarileştirmek, seri üretimini yapmak isteyen firmalarla iş birliğine, onlara bu teknolojiyi lisanslamaya da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

MENZİLİ 112 KİLOMETRE

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S bantta çalışarak 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip bulunuyor. SSR radarı da MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede, uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor.

Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumunu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.

PSR sisteminin tam yedeklilik testleri ve fabrika kabul testleri tamamlandı. Sistemin saha kabul test süreci ise 24 Şubat'ta başlayacak.

Pakistanlı imam, cuma namazını Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını istedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Tarihte ilk kez oluyor! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı
Tarihte ilk kez oluyor! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Tarihte ilk kez oluyor! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.