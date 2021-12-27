Türkiye'de geliştirildi, dışa bağımlılığı bitirdi! 45 ülkeye ihraç ediliyor

AA 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:45

OSTİM'de faaliyet gösteren Doratek Medikal, beyin cerrahisi ve ortopedi alanında ürettiği implantlarla dikkati çekiyor.

Doratek Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Selin Ariç, AA muhabirine, beyin cerrahisinde skolyoz hastalarına ve omurga sıkıntısı olanlara yönelik plak ve vida ürettiklerini söyledi.

Ortopedi grubunda spor cerrahisi alanında üretim yaptıklarını belirten Ariç, "Omuz ve dizde yaralanmaları olan, tendon kopmaları bulunan hastalarda tendonların tekrar dikilmesine yönelik implant üretimimiz mevcut. Ortopedide yüz ve kafa kırıklarında kullanılan plak ve vidaları üretiyoruz. Ayak kemiklerinde kırık olan hastaların iyileşmesine yönelik plak ve vidalarımız da var." dedi.

Ürettikleri implantların geçmiş yıllarda tamamen ithal edildiğini vurgulayan Ariç, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin Türkiye'de üretimi maalesef bulunmuyordu ve bunlar pazarın ihtiyacı olan ürünlerdi. Bizde 'Neden bunları Türkiye'de yapmıyoruz, neden millileştirmiyoruz ve kendi markamızla bu ürünleri Türkiye pazarına sunmuyoruz ve hatta ihracat yapmıyoruz?' fikri gelişti. Onun üzerine şirketimizi kurup atılımlarımızı yaptık. Şu anda da tüm ürünlerimiz kendi fabrikamızda tamamen yerli olarak üretiliyor."

- "2022 PLANLARIMIZDA İHRACAT KAPASİTEMİZİ ARTIRMAK VAR"

Ariç, ürettikleri medikal ürünlerin Türkiye, Avrupa ve birçok ülkede geçerliliği bulunan CE belgesine sahip olduğunu, aynı zamanda tıbbi cihazların üretiminde gereken "ISO 13485" belgesini de taşıdıklarını bildirdi. Omuz stabilizasyonu ve veterinerlikte kullanılan iki farklı patentli ürünleri bulunduğu bilgisini veren Ariç, "Patentli olmayıp kendi ürün gamımızda yer alan ürünlerimizde de sürekli iyileştirme yapıyoruz. Kendimize has ürün tasarımlarımız mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Firma olarak ihracatta güçlü olduklarına dikkati çeken Ariç, şunları kaydetti:

"Asya'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok bölgeye yayılmış durumdayız. Pakistan'dan Şili'ye kadar yaklaşık 45 ülkeye ihracatımız mevcut. 2022 planlarımız arasında hedef müşterilerimizi kendi bünyemize dahil ederek ihracat kapasitemizi artırmak var. Şu anda hedef müşteri olan ve anlaşma aşamasında olduğumuz 5 ülke bulunuyor."

- "ÜRETİM KAPASİTEMİZ DOLDU"

Ariç, firma olarak fabrikadaki üretim kapasitesini doldurduklarını, bu nedenle kapasite genişletmeye yönelik adımlar atmaya başladıklarını dile getirdi. Kovid-19 salgını sürecinin pek çok firma gibi kendilerini de etkilediğini bildiren Ariç, "Bunun sebebi salgından kaynaklı ameliyatların durması. Bizi bu süreçte ayakta tutan ihracat oldu. İhracatımız sayesinde bu süreci daha az yara alarak atlattık." dedi.

Ticaret Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteklerinden yararlandıklarını belirten Ariç, işletme, yurt dışı pazar araştırması ve fuar alanındaki destekleri kullandıklarını sözlerine ekledi.