17 Eylül 2021 Cuma 22:58 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 23:09

Yerli ve milli savunma sanayi ürünler ile adından bir hayli söz ettiren Türkiye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" kapsamında KALE ArGe tarafından geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru'nda, önemli bir ilerleme kaydedildi. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) esnasında seri üretim sözleşmesi imzalanan KTJ-3200'de, çeşitli testlerin icrası için ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

KALE ArGe, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE'ye birer adet KTJ-3200 Turbojet Motoru teslim etti. Teslim edilen motorlar ile SOM Seyir Füzesi ile ATMACA Gemisavar Füzesi'ne yönelik KTJ-3200 motorunun entegrasyon faaliyetleri de resmen başlamış oldu.

İLK ATIŞ 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KTJ-3200 ile donatılan SOM Seyir Füzesi'nin ilk atışının, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Fransız üretimi TR40 motoruna bağımlılığını sonlandıran Kale Arge üretimi KTJ-3200'ün, ilerleyen dönemde farklı seyir füzelerine entegre edilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

KTJ-3200'den elde edilen tecrübelerle geliştirilen daha yüksek veyahut daha az itkiye sahip turbojet motorlar, SOM-J ve Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) gibi füze sistemlerinde de kullanılabilecek. Öte yandan motor, çeşitli modifikasyonlarla hedef uçak gibi farklı platformlarda da kullanılabilecek.

YÜKLÜ MİKTARDA TEDARİK EDİLECEK

Seri üretim sözleşmesi imzalanan KTJ-3200 Turbojet Motoru'ndan, yüklü miktarda tedarik edileceği tahmin ediliyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından tedarik edilecek SOM Seyir Füzesi sayısı, 415 olarak açıklanmıştı.

Milli imkanlarla geliştirilen ve kısa süre içerisinde 'seri üretim' teslimatlarının başlaması beklenen KTJ-3200 motoru sayesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik verilen 415 adetlik SOM Seyir Füzesi siparişi kapsamında da üretim faaliyetlerinin hızlanacağı tahmin ediliyor.