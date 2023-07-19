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Bilim-Teknoloji

Türkiye'den bir ilk! ''ÇARE'' kardeş ülkede hizmete başladı

İlk ihracatı kardeş ülke Azerbaycan'a yapılan Türkiye'nin yerli ve milli radar ekranı 'ÇARE', Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarında hizmet vermeye başladı. Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin yerli radarını 2022'de imzalanan işbirliği sözleşmesi kapsamında satın aldı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
Türkiye'den bir ilk! ''ÇARE'' kardeş ülkede hizmete başladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava trafik yönetimi alanında tamamen yerli ve milli olanaklarla geliştirdiği Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi, saha testlerinden başarıyla geçerek Azerbaycan'da hizmete başladı.

TÜRKİYE'DEN BİR İLK! "ÇARE" KARDEŞ ÜLKEDE HİZMETE BAŞLADI

DHMİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veren hava trafik yönetimine ilişkin AR-GE ürünlerinden ÇARE'nin ilk ihracatının Azerbaycan'a gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) yetkilileri arasında Mayıs 2022'de imzalanan işbirliği sözleşmesi kapsamında, sistemin Azerbaycan'da kurulum çalışmalarının başlatıldığı, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarına kurulumun ardından kullanıcılara eğitim verildiği, saha testleri başarıyla tamamlanan ÇARE'nin, Azerbaycan hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

HAVA TRAFİK EMNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYDE İMKAN TANIYOR

Gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması olan ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen ÇARE sisteminin, kullanıcı dostu olması, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkan tanıyor.

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