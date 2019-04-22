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Türkiye’den izlenebiliyor... Lyrid meteor yağmuru bu gece doruk noktasına ulaşacak

2 bin 700 yıl önceki Çin kaynaklarına kadar dayanan ve kayıtlara geçmiş en eski meteor yağmuru olan Lir (Lyrid) meteor yağmuru 16 Nisan'da başladı ve 25 Nisan’a kadar devam edecek. Lir meteor yağmuru, 22 Nisan gecesi zirveye ulaşacak ve tüm Türkiye’den izlenebilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bilinen en eski meteor yağmuru olan Lir (Lyrid) Meteor Yağmuru bu gece doruk noktasına ulaşacak. 25 Nisan akşamına kadar devam edecek olan göktaşı yağmuru, bu gece (22 Nisan) zirveye ulaşacak.
 
LİR (LYRID) METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?
 
Dünyanın yörüngesi her yıl nisan ayında Thatcher kuyruklu yıldızından kopan parçaların yörüngesi ile kesişiyor. Meteor yağmuru, kuyruklu yıldızdan geriye kalan bu parçacıkların dünya atmosferine büyük bir hızla girerek atmosferimizde yanması nedeniyle oluşuyor.
 
Lir (Lyrid) meteor yağmuru denilen bu gök olayı her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında yaşanıyor; ancak meteor yağmurunun zirvesi ise 21-22 Nisan gecesi oluyor. Eğer şehir ışıklarından, nemden uzak ve yüksek bir yerdeyseniz saatte yaklaşık 20 meteor görebilirsiniz.
 
BİR SÜRPRİZE SAHNE OLABİLİR
 
Gezegenlerin yerçekimsel etkileri nedeniyle Lir meteor yağmuru yaklaşık 60 yılda bir bazı sürprizlere sahne oluyor. Örneğin gözlemciler, 1982 ve 1922 yıllarında, saatte 90 meteor gözlemi kaydetti. 1803 yılında bir saatte 700 meteor gözlendi. Aynı şey M.Ö 687’de Çinli astronomlar tarafından gözlendiğinde ise şu not tutulmuştu: “Gece yarısı yıldızlar bir yağmur gibi yeryüzüne yağdı.”
 
LİR (LYRID) METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN NASIL GÖZLEMLENİR?
 
Göktaşı yağmurunu gözlemlemek için herhangi bir ekipmana gerek yok. Şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmanız ve 22 Nisan akşamı 22:30’dan sonra kuzeydoğu yönünden doğacak olan Lyra takımyıldızının çevresine bakmanız yeterli olacaktır.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/04/22/220420191253445072021_3.jpg>
 
Göktaşı yağmuru gökyüzünün her yerinde görülebilir, ancak kuzeydoğu yönünde daha da yoğun görülmesinin sebebi ise; “Göktaşlarının gökyüzünde izlediği yol bir gök atlası üzerine çizilirse, tüm bu yolların aynı noktada kesiştiği görülür” şeklinde açıklanıyor. Tüm göktaşları gökyüzünde sanki bu noktadan fırlatılıyormuş gibi görülürler. Gökyüzündeki bu noktaya, saçılma (radyan) noktası denir ve o geceki göktaşı yağmuru bu saçılma noktasının bulunduğu takımyıldızın adı ile anılır. Lyra meteor yağmuru ise, bu hadiseye ismini veren Lyra takımyıldızının yakınlarında gerçekleştiğinden Lyra göktaşı yağmuru ismini almıştır.
 
Ay, göktaşı yağmuru dönemince gökyüzünde olacak ve yaydığı ışığın gökyüzündeki diğer sönük ışıkları bastıracağından Lyrid meteor yağmurunun gözlenmesini biraz zorlaştıracak.

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