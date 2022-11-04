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Bilim-Teknoloji

Türkiye'den ''Long March 5B'' açıklaması!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin'e ait 'Long March 5B' taşıyıcı roketinin enkazının atmosfere giriş yaptığını belirterek, 'Enkaz okyanus alanında 101,9 derece batı boylamı ve 9,9 derece kuzey enlemi civarında bulunmaktadır. Yeniden giriş sırasında araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır.' ifadelerini kullandı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Türkiye'den ''Long March 5B'' açıklaması!
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TUA'nın sosyal medya hesabından söz konusu roketin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMS) ile iletişimimiz kapsamında, 4 Kasım 2022 saat 18.08 (Pekin saatine göre) sularında Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı okyanus alanında 101,9 derece batı boylamı ve 9,9 derece kuzey enlemi civarında (Pasifik Okyanusu) bulunmaktadır. Yeniden giriş sırasında araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır."

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