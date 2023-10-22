İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türkiye'den uydu hamlesi! Türksat: Önemli bir süreçteyiz

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, son dönemde özellikle genişbant internet haberleşmesiyle ilgili önemli girişimler olduğunu belirterek 'Bu konuda özellikle yakın yörünge uydusu üreten ve fırlatan firmalar var. Bu firmaların gelişmesiyle tekrar internet haberleşmesinin uydular üzerinden verilmesiyle ilgili önemli bir süreçteyiz.' dedi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Türkiye'den uydu hamlesi! Türksat: Önemli bir süreçteyiz
ABONE OL

Ertok, bu hafta gerçekleştirilen Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ve yakın yörünge uydularının Türkiye'deki gelişimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda yakın yörüngeden hizmet veren uyduların ülkedeki gelişimiyle ilgili mevcut durumun ele alındığına işaret eden Ertok, uydu üretimi, fırlatma ve servis olarak hangi aşamada olunduğunun masaya yatırıldığını dile getirdi.

Ertok, sektörde dünyanın nereye gittiğini de dikkate aldıklarını ifade ederek "Sektördeki paydaşlar olarak ülkemizin ne yapacağıyla ilgili bir yol haritası çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

- YAKIN YÖRÜNGE UYDULARI HABERLEŞME VE GÖZLEM İÇİN HİZMET VERİYOR

Yakın yörünge uydularının dünyadan 500 kilometre ila 2 bin kilometre mesafede hizmet veren ve dünyanın etrafında sürekli dönen uydular olduğuna işaret eden Ertok, şunları kaydetti:

"Bu uyduların en önemli hizmetleri haberleşme ve gözlem. Burada haberleşme olarak darbant ve genişbant var. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydumuz mesela dünyanın fotoğrafını çeken uydular. Ayrıca meteorolojik çeşitli destekleyici görüntü alan uydular bunlar. Bu uydular, dünyada uzun zamandır kullanılıyor. Son dönemde özellikle genişbant internet haberleşmesiyle ilgili önemli girişimler var. Bu konuda özellikle dünya üzerinde yakın yörünge uydusu üreten ve fırlatan firmalar var. Bu firmaların gelişmesiyle tekrar internet haberleşmesinin uydular üzerinden verilmesiyle ilgili önemli bir süreçteyiz."

Ertok, Türkiye'nin yakın yörünge uyduları alanında çalışmaları olduğuna dikkati çekerek özel sektör firmalarının geliştirdiği uydular olduğunu ve bunların takım uydularına dönmesi için çalıştıklarını anlattı.

- TÜRKSAT UYDU FİLOSUNU YENİLEMEYE HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A ile Türksat'ın filosundaki uydu sayısının 6'ya çıkacağını belirten Ertok, şu ifadeleri kullandı:

"Filomuzda yaşlanan uydularımız var. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için bu uyduların yenilenmesi için projeler oluşturulacak. Çünkü biz sunduğumuz hizmetlerin ülkemiz ve bölgesel olarak devamlılığını sağlamak zorundayız. Filomuzu genç tutmak ve hizmetin devamı için önümüzdeki yıl içerisinde bir proje başlatma ihtimalimiz var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.