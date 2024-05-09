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Bilim-Teknoloji

Türkiye'den X'i köşeye sıkıştıran çağrı: Ya geleceksiniz ya geleceksiniz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız.' dedi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Türkiye'den X'i köşeye sıkıştıran çağrı: Ya geleceksiniz ya geleceksiniz
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal medya platformu X'e sert ifadelerle köşeye sıkıştırdı.

"HERKES GİBİ SİZ DE AÇIKLAYACAKSINIZ"

Yayman, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız." dedi.

"BU İŞİN SONU YASAKLAMAYA GİDİYOR"

Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, "Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor." ifadelerini kullandı.

  • Hüseyin Yayman
  • TBMM Dijital Mecralar Komisyonu

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