Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Cezeri ne demek?

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:02

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği uçan araba, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı. Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Peki Cezeri ne demek? İşte ilk uçuşunu gerçekleştiren Cezeri'nin isim babası..

CEZERİ NE DEMEK?

Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan Cezeri Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

CEZERİ KİMDİR?

Cezeri, yapmış olduğu buluşlar ile Türk-İslam coğrafyasının önemli isimlerinden birisi olmuştur. Rivayete göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Cezeri, robotik anlamında en eski yazılı kaydı yapan kişi olarak da bilinmektedir. Kayıtlar arasında yer alan en önemli eserlerinden birisi, su taşımak için kurduğu düzenek prototipidir. Günümüzde araçlarda kullanılan krank milini 12. YY'da çizmeyi başaran Cezeri, dönemin çok ilerisinde tasarımlara imza atmıştır.

Cizre'de dünyaya gelen Cezeri, ismini ise yaşadığı şehir olan Cizre'den almıştır. Asıl adı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz olarak bilinen mucit isim, El-Cezeri lakabıyla anılmaya başlanmıştır.

Cezeri, 1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen,fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı “İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri” 1206’te Cizre’de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia Medresesi’nde tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri’ye âittir. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını 84 oluşturmaktadır.

12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başlarında Diyarbakır ve Cizre’de yaşayan bilgin el-Cezeri, büyük miktarlarda suyu yukarı taşımak amacıyla beş düzenek tasarlamıştı. Bu düzeneklerden üçü hayvan gücüyle çalışırken ikisi kendi kendine işler, yani otomatiktir. El-Cezeri bu çalışmaları sırasında krank milini ilk kez kullanmıştı. Dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren krank mili, tarihteki en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde otomobillerden lokomotiflere pek çok alanda kullanılıyor.

El-Cezeri’nin su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde dişli çarklar, bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular ve tek yönlü sürgülü vanalar kullanılıyordu. Bu düzenek suyu emerek yaklaşık on iki metre yukarı taşıyabiliyordu.

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI 'CEZERİ'

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1.5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba’nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba’nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Cezeri Uçan Araba’nın hayata girmesi ile şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi ve hava kirliliğinin azalması mümkün olacak.

Yüzde 100 elektrikle uçuyor

Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

Cezeri, yapmış olduğu buluşlar ile Türk-İslam coğrafyasının önemli isimlerinden birisi olmuştur. Rivayete göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Cezeri, robotik anlamında en eski yazılı kaydı yapan kişi olarak da bilinmektedir. Kayıtlar arasında yer alan en önemli eserlerinden birisi, su taşımak için kurduğu düzenek prototipidir. Günümüzde araçlarda kullanılan krank milini 12. YY'da çizmeyi başaran Cezeri, dönemin çok ilerisinde tasarımlara imza atmıştır. Peki, Cezeri ne demek ve kimdir? İşte, Cezeri hakkında detaylı bilgiler