16 Eylül 2020 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:47

Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest ne zamana kadar sürecek? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği Teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor. Vatandaşlar Teknofest'in ne zaman başlayacağını merak ediyor. Teknofest'e dair tüm detaylar haberimizde..

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) 2020'ye geri sayım sürerken, bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen Teknofest 2020, 24 Eylül'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e sayılı gün kaldı.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen Teknofest, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.

Teknofest 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.

TEKNOFEST NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Teknofest, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Eylül'ün 24'ünde başlayacak olan Teknofest, bu sene 3 gün sürecek ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

Bununla birlikte festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell de destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2020'nin medya paydaşları ise; AA, Türk Medya, TRT, A Haber-Sabah, Albayrak Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Haber Türk, Kanal 7, TGRT Haber olarak öne çıkıyor.