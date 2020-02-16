AA 16 Şubat 2020 Pazar11:51 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 11:51

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan BTK bünyesindeki USOM'da, 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık olarak taranıyor - Son yıllarda hızla artan "oltalama saldırıları"nda kullanılan sahte siteler bu merkezde tespit edilerek engelleniyor - Milli Monitör Merkezi ile de askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor

AA muhabirinin BTK'den edindiği bilgiye göre, USOM'da zararlı yazılımlar analiz edilerek Türkiye'deki aktivitelerinin önüne geçiliyor. Son yıllarda hızla artan "oltalama saldırıları"nda kullanılan sahte siteler de burada belirlenerek engelleniyor.

Türkiye'nin internet altyapısına yönelik siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, ülke genelindeki internet altyapısına yönelik siber saldırılar bertaraf ediliyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan USOM'da, ülke genelindeki 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık taranıyor.

- "TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI" SLOGANIYLA KURULAN VERİ MERKEZİ



"Çağın petrolü" olarak nitelendirilen veriyi işleyip anlamlandırmak ve katma değerli ürünlere dönüştürebilmek amacıyla Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezi ve yön veren kurumu olan BTK, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganıyla kendi veri merkezini de kurarak ülkenin hizmetine sundu.

Veri merkezi 5 bin metrekarelik kapalı alanı, içerdiği data miktarı ile kamunun en büyük veri merkezlerinden birisi niteliğini taşırken uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere tasarlandı.

Türkiye'nin en büyük yazılım tabanlı "network" mimarisine sahip olarak tasarlanan veri merkezi sayesinde, marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimine olanak sağlama, mevcut altyapıdaki veri hızını artırma, yeni teknolojinin kullanımı ile IT (bilgi teknolojileri) ekipmanlarında enerji tüketiminde azalma, operasyon kolaylığı elde edilmesi hedefleniyor.

Veri merkezinin yapımında yerli ve milli ürünlerin seçimi ve kullanımına özen gösterildi. Bu kapsamda trafolar, kabinler, enerji iletim hatları gibi yerlerde yerli ürünler kullanılarak, toplamda en üst seviyede yerlilik oranına ulaşıldı.

- MİLLİ MONİTÖR MERKEZİ, BTK VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLDİ



Türkiye'nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi'nde ise kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor.

Spektrumun denetlenmesi ve hava sahasında güçlü ve sağlıklı haberleşme altyapısının idamesi için üstün yeteneklerle donatılan merkez, tamamen yerli ve milli imkanlarla BTK ve Aselsan iş birliğiyle geliştirildi.

Merkezde, askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor. Uçaklar, insansız hava araçları, GPS konumlayıcılar, dronelar, navigasyon sistemleri ve uydular gibi frekans spektrumunu yoğun şekilde kullanan her türlü sistemin kesintisiz çalışması için merkezde yapılan çalışmalar önem taşıyor.

Milli Monitör Merkezi'nde ayrıca, ülkedeki elektromanyetik alan maruzluğunun insan ve çevre sağlığını etkilememesi için sahada yapılan ölçümler merkezi olarak denetlenecek. Türk mühendislerinin yoğun Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak tasarlanan sistem, ileri seviye yazılım ve donanım teknolojilerinden oluşuyor.

- BTK AKADEMİDE BİNLERCE UZMAN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



2017'de BTK bünyesinde kurulan BTK Akademi de alanında öncü, tanınmış, güvenilir, saygın ve milli bir eğitim merkezi olarak, teknoloji alanında pek çok eğitim veriyor.

Siber güvenlikten robotik kodlamaya, mobil uygulama geliştirmekten drone algoritmalarına kadar birçok konuda sertifika programları, sınıf eğitimleri ve online eğitimler verildi.

Bu yıl içinde de nesnelerin interneti, sanallaştırma ve bulut, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Yine bu yıl için siber güvenliğin farklı alanlarında binlerce uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

BTK Akademi, gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için başta siber güvenlik ve 5G teknolojileri olmak üzere bilişim sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak hizmet etmeyi sürdürecek.

BTK bünyesinde kurulan USOM, BTK Veri Merkezi, Milli Monitör Merkezi ve BTK Akademinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat'ta gerçekleştirilmişti.