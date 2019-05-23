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Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen gün sayıyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) binasında incelemelerde bulundu.

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BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen GUHEM projesi açılış için gün sayıyor. BTSO tarafından yapımı tamamlanan GUHEM binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'den proje hakkında bilgi aldı. GUHEM'in özgün mimarisiyle özel bir proje olduğunu belirten Cüneyt Şener, sergi alanları ve düzeneklerin tamamlanmasının ardından merkezi hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.
 
"GUHEM'İN TÜRKİYE'DE EMSALİ YOK"
 
 
GUHEM'in genç neslin uzay ve havacılık alanındaki farkındalığını artıracağını söyleyen Cüneyt Şener merkezin hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye değer katacak önemli bir proje olduğunu vurguladı. GUHEM'in faaliyet alanları ve mimari özellikleriyle Türkiye'de emsali bulunmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirten Şener, "Böylesine güzel bir merkezi gençlerimize, çocuklarımıza ve Bursamıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Proje ve inşa aşamalarında tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz GUHEM düzeneklerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.
 
"GUHEM'İ TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERİYOTUZ"
 
 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa'nın uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. Bursa'da faaliyet gösterecek GUHEM'in Türkiye'de ilk olacağını belirten Prof. Dr. Mandal, "BTSO tarafından Bursa için sembol olabilecek nitelikte bir bina inşa edilmiş. Burası zengin içerikleriyle de özel bir merkez olacak. Türkiye'ye örnek olarak gösterdiğimiz bu projenin en kısa sürede hizmete açılması için TÜBİTAK olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu güzel eseri ülkemize kazandıran BTSO'yu kutluyorum." diye konuştu.
 
 

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