Türksat 6A projesinde Kritik Tasarım ve Gözden Geçirme aşaması başarıyla tamamlandı

Kendi haberleşme uydusunu üretebilen on ülkeden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, bu yolda en kritik dönemeçlerden biri olan Kritik Tasarım Gözden Geçirme aşamasını başarıyla tamamlandı. Bu aşamadan sonra üretim ve test aşamasına geçilecek. Projenin 2020 yılında tamamlanması 2021 yılında ise yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

Türksat 6A, Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.

Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak Türksat 6A, 42° Doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek. Türksat 6A, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.