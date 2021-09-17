TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı

17 Eylül 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:45

Beş yıldır başarıyla düzenlenen ve yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı ilk olarak dronlar yardımıyla yapılırken geçtiğimiz yıl model uyduların roketlerle fırlatılmasına sahne olmuştu. Birçok görev ifa edecek model uydulara bu yılda da yeni görevler eklendi. Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği Bonus Görevi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla atmosferde takibinin net bir şekilde yapılması için sis kapsülünü aktifleştirmesi görevi de yarışmacıların ilk kez deneyimleyeceği yeni vazifeler olacak.

Ayrıca bu yıl, model uyduların inişi esnasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de anlık yer istasyonuna aktarılması ve aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi de istenecek.

İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişi ile başlayan süreç, 2020 yılında 149 başvuru ile yaklaşık 900 kişiye ulaşan bir yarışmaya dönüştü. Bu yıl ise bu sayı pandemi koşullarına karşın 109'a katılımcı sayısı ise 800'e ulaştı. Türksat Model Uydu Yarışması'na üniversite öğrencilerinin ilgisi her sene katlanarak artarken, kıyasıya bir rekabete ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen Model Uydu Yarışması, Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarından takipçilerine ulaştırılacak.

1. takım üyelerine 40.000 TL, 2. takım üyelerine 30.000 TL, 3. takım üyelerine 20.000 TL ödül verilecek olan yarışma ile öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânını sağlaması ile uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.