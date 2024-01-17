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Bilim-Teknoloji

Türksat'ın yerli ve milli anten sistemleri afet durumları ve savunma alanında aktif rol oynuyor

Türksat'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği PeycON anten ailesiyle, afet durumları ve olağanüstü hallerde AFAD ve Kızılay gibi kurumlar ile güvenlik güçlerinin iletişimi kesintisiz sağlanıyor.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Türksat'ın yerli ve milli anten sistemleri afet durumları ve savunma alanında aktif rol oynuyor
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türksat5B uydusu başta olmak üzere aktif 5 uydusuyla kapsama alanını genişleterek 3,5 milyar nüfusa hitap eden kurum, uydu anten sistemleri alanında da önemli rol üstleniyor.

Türksat, yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen, tüm uydular üzerinden çalışan hareketli uydu anten sistemlerini geliştirerek, PeycON markası altında topladı. Türksat, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen sistemin uluslararası standartlara uygunluğunu da sağladı. Birçok kuruma kurulumu yapılan PeycON antenler, özellikle savunma alanında aktif kullanılıyor.

- ZORLU KOŞULLARDA HIZLA UYDUYA BAĞLANABİLİYOR

Antenler, denizde ve karada hareketli araçlarda dahi uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet sağlıyor. PeycON ailesi antenleri arasında yer alan MicrOn, AeroON, TerrON ve HidrON, zorlu koşullarda dahi birkaç dakika içerisinde uyduya bağlanabiliyor.

PeycON ailesinin araç üstü mobil uydu haberleşme sistemi AerON, ultra yüksek performanslı tek parçalı anteniyle uçtan uca güvenlik ve kaliteli bağlantı sağlıyor. AerON antenler, her türlü aracın üzerine monte edilebiliyor. Bu kapsamda AFAD, Kızılay ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere birçok kuruma AerON antenlerin kurulumu yapılırken, deprem ve sel gibi afet hallerinde iletişim altyapısı Türksat uyduları üzerinden sağlanıyor.

- TÜRKSAT 5B UYDUSUYLA KAPSAMA ALANI GENİŞLEDİ

HidrON anteni ise 45 knot hızda dahi karasal hiçbir bağlantı olmadan uydudan ses, görüntü, veri ve internet hizmeti sağlıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile petrol ve doğalgaz arama gemilerinin tüm iletişimi HidrON antenleriyle kuruluyor. Özellikle Türksat 5B uydusuyla Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz'i de kapsama alanına alan Türksat, bu bölgedeki tüm gemi, yat, bot ve askeri deniz araçlarında iletişimi milli ürünleriyle gerçekletiriyor. HidrON, Türksat uydularının katkısıyla denizlerdeki en hızlı ve güvenli iletişim altyapısı olarak tercih ediliyor.

- MİCRON, GÜVENLİK GÜÇLERİNE KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLIYOR

MicrON Manpack anten de 14,5 kilogram ağırlığı ve özel çantasıyla sırtta taşınabiliyor. Birkaç dakikada kurulabilen ve elle uydu bulabilme imkanıyla iletişim sağlayan MicrON, özellikle savuma alanında yoğun kullanılıyor. Darbeye dayanıklı taşınabilir yapısıyla da kötü hava şartlarından etkilenmeyen bu anten, ülkenin tüm sınırlarında güvenlik güçlerinin iletişimini kesintisiz sağlıyor.

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