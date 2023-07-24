İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9554
  • EURO
    29,8885
  • ALTIN
    1700.11
  • BIST100
    6784.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türksat'tan IDEF 2023'te gövde gösterisi

Türksat, yarın başlayacak 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) yerli ve milli AR-GE ürünlerini vitrine çıkaracak.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Türksat'tan IDEF 2023'te gövde gösterisi
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aktif 5 uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Türksat, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te ürünleriyle gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirket, Türkiye'nin yerli ve milli anten ailesi olan askeri sınıf PeycOn uydu antenlerini sergileyecek.

Bunlar arasında SOTM (Satcom On The Move) antenleri HidrOn ve AerON dikkati çekiyor.

Ayrıca, Türksat'ın sırtta taşınabilir anteni MicrOn ve yeni AR-GE ürünü karasal SOTM anteni TerrON da fuarda görücüye çıkacak.

- "NESNELERİN İNTERNETİ" ÜRÜNLERİ DE IDEF 2023'TE OLACAK

Türksat, IDEF 2023'te ayrıca yerli ve milli Türksat Ka Bant HUB ve KT Modem ile Türksat IoTLink-Static ve Türksat IoTLink-Dynamic ürünlerini de tanıtacak. Ka Bant HUB ve KT Modem ürünleri, noktadan noktaya haberleşme ve uçtan uca entegre data trafiği hizmeti sunuyor.

Şirket, IoTLink-Static ve IoTLink-Dynamic adı verilen ürünleriyle nesnelerin interneti alanında sabit ve mobil kullanım imkanı sağlıyor.

Yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler, Türksat 5B uydusu başta olmak üzere, tüm Ka bant uyduları üzerinden gerçek zamanlı veri transferine olanak tanıyor.

Türksat, Türkiye'nin 5'inci nesil haberleşme uyduları 5A ve 5B'nin gücüyle savunma sektöründeki etkinliğini de artırmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.