TUSAŞ mühendisleri geliştirdi, ders olarak anlatılmaya başlandı

17 Eylül 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 11:02

Uluslararası standartlarda kabulleri devam eden IMODE'un kalifikasyon ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri devam ederken, model tabanlı yazılım geliştirme konusunda ders olarak anlatılmaya başlandı. IMODE, kokpit gösterge sistemlerinin görsel tasarımlarından, silah ve uçuş algoritma tasarımlarına kadar savunma sanayiinde ve diğer pek çok alanda modelleme yapabiliyor. İthal yazılım ürünlerinin yerine geçmesi planlanan IMODE'un dünya kod otoritelerince onay çalışmaları devam ediyor. IMODE'un TUSAŞ yazılım mühendislerince oluşturulan yeni projeler ile kalifikasyon çalışmaları devam ederken, gelecek dönemlerde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) envanterinde yer alan ürünlerin bu yazılım ile yerli yazılım envanterini genişletmesi hedefleniyor.

IMODE ile sertifikasyona tâbi emniyet kritik yazılım geliştirme projelerinde geliştirilen kaynak kodlar; gözden geçirme, kapsama analizi, test gibi oldukça önemli ve yüksek efor gerektiren doğrulama faaliyetlerini içeriyor.

Kısa dönemde ders olarak okutulmaya başlanarak dikkatleri üzerine toplayan IMODE yazılımı için TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, '2023 hedeflerimiz özelinde ürünlerimizin ortaya çıkmasında büyük önem taşıyan yazılım çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Platformlarımızın yanı sıra yazılım envanterlerimizi de güçlendirmek ve savunma sanayii ekosisteminde bir bütün olarak görev almak istiyoruz. IMODE yazılım projemizi aynı zamanda bir akademisyen olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile paylaşmaktan ve anlatmaktan gurur duyuyoruz. İlerleyen dönemlerde çekirdekten mühendislerimizin yetiştirilmesi için IMODE yazılımının temel eğitimde kullanımının yaygınlaştırılması önem taşıyor" dedi.