TUSAŞ’ın yeni İHA’sı Endonezya’da hız tünelinde testte
Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği çift motorlu MALE sınıfı İHA' sı Endonezya'da bulunan düşük hız tünelinde test ediliyor.
- star.com.tr
TAI'nin geliştirdiği yeni nesil, çift motorlu insansız hava aracı, Endonezya'daki düşük hız tüneli (ILST)'nde Endonezyalı ve Türk mühendisler tarafından test ediliyor.
Endonezya'nın, Güney Kore'nin beşinci nesil uçağı KF-X'e ortaklığının ABD tarafından engellendiğini hatırlatan savunma sanayi uzmanları, Türkiye’nin, Endonezya ile ortak İHA üretimi için görüştüğünü, iki ülkenin TF-X projesinde de işbirliği yapabileceğini belirtiyor.
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