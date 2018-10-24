Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

TUSAŞ’ın yeni İHA’sı Endonezya’da hız tünelinde testte

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği çift motorlu MALE sınıfı İHA' sı Endonezya'da bulunan düşük hız tünelinde test ediliyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TAI'nin geliştirdiği yeni nesil, çift motorlu insansız hava aracı, Endonezya'daki düşük hız tüneli (ILST)'nde Endonezyalı ve Türk mühendisler tarafından test ediliyor.
 
 
Endonezya'nın, Güney Kore'nin beşinci nesil uçağı KF-X'e ortaklığının ABD tarafından engellendiğini hatırlatan savunma sanayi uzmanları, Türkiye’nin, Endonezya ile ortak İHA üretimi için görüştüğünü, iki ülkenin TF-X projesinde de işbirliği yapabileceğini belirtiyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA