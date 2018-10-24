TUSAŞ’ın yeni İHA’sı Endonezya’da hız tünelinde testte

TAI'nin geliştirdiği yeni nesil, çift motorlu insansız hava aracı, Endonezya'daki düşük hız tüneli (ILST)'nde Endonezyalı ve Türk mühendisler tarafından test ediliyor.

Endonezya'nın, Güney Kore'nin beşinci nesil uçağı KF-X'e ortaklığının ABD tarafından engellendiğini hatırlatan savunma sanayi uzmanları, Türkiye’nin, Endonezya ile ortak İHA üretimi için görüştüğünü, iki ülkenin TF-X projesinde de işbirliği yapabileceğini belirtiyor.