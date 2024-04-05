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Bilim-Teknoloji

ULAK Haberleşme'den 5G hamlesi

Türkiye'de 4,5G altyapısının temelleri üzerine inşa edilerek ilerleyen 5G yatırımlarını hızlandıran ULAK Haberleşme'nin, 5G saha denemeleriyle ülkenin iletişim altyapısında 'yeni çağın kapılarını' aralaması bekleniyor.

AA5 Nisan 2024 Cuma 11:04 - Güncelleme:
ULAK Haberleşme'den 5G hamlesi
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AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketleri, mobil internet hızını, bant genişliğini ve erişilebilirliğini artırmak için yaptıkları yatırımlarla ülkenin dijital dönüşümüne önemli katkıda bulunuyor.

Ülke genelinde 4,5G ağının yaygınlaşması, kullanıcıların daha hızlı veri indirme ve yükleme, kesintisiz video akışı, yüksek kaliteli görüntülü görüşme gibi pek çok avantajdan faydalanmasını sağlarken, aynı zamanda ekonomik büyümeye ve dijitalleşmeye de ivme kazandırıyor.

Operatörlerin altyapı yatırımları, 4,5G hizmetinin yaygınlaşmasını ve kalitesini artırırken yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine de olanak tanıyor.

Haberleşme ve telekomünikasyon alanında yerli ve milli firma olan ULAK Haberleşme, Evrensel Faz 1-2-3 projeleri kapsamında özellikle kırsal alanlarda kapsama alanı oluşturarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlıyor. Bu projelerle Türkiye'nin en büyük 3 operatörüne de hizmet sağlayarak ülkenin her köşesinde kesintisiz iletişim imkanı sunuyor. ULAK Haberleşme, 3 bine yakın baz istasyonuyla hizmet vermeyi sürdürürken teknoloji odaklı yaklaşımı ve sürekli yenilikçi çözümleriyle de ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına katkı sunuyor.

- ULAK MOBİL İSTASYONLARI

Afet ve acil durum senaryolarına yönelik geliştirilen ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu çözümüyle farklı araçlarla entegrasyon sağlanarak normal zamanlarda sabit direklere kurulan baz istasyonu taşınabilir hale getiriliyor ve ihtiyaç olan bölgelerde hızlı bir şekilde kuruluyor. Böylece bina üstünde yer alan ve doğal afetler sebebiyle çöken binalar nedeniyle çalışamaz hale gelen baz istasyonları yerine ULAK mobil istasyonları hizmet veriyor.

Bir diğer 4,5G özel çözümü olan İHA POD sistemine entegre ULAK baz istasyonu ve çekirdek şebekesiyle kapalı devre haberleşme şebekesi kuruluyor.

İHA POD ile sahadaki personel ve merkez arasında anlık, geniş bantta veri, görüntü ve ses aktarımı sağlanan özel ağ yapısı kuruluyor. İHA'ların kanat altına entegre edilen ULAK POD baz istasyonları, sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı.

- 4,5G DENEYİMİ 5G'YE AKTARILIYOR

5G yatırımlarını hızlandıran ULAK Haberleşme, 5G teknolojisine geçiş sürecinde 4,5G altyapısının temelleri üzerine inşa edilen bir yapıyla ilerliyor.

ULAK Haberleşme bünyesinde devam eden 5G geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut 4,5G altyapısının geliştirme süreçlerinden elde edilen bilgi birikiminin en verimli şekilde 5G'ye aktarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin 5G yatırımları, uluslararası standartlara uygun altyapı ve teknolojik gelişmelere dayanarak kullanıcıların daha hızlı ve güvenilir iletişim deneyimleri yaşamasını hedefliyor. Bu sayede Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak endüstriyel ve ekonomik açıdan da rekabet gücünü artıracak.

Aynı zamanda patent çalışmaları da sürdürülerek, inovasyon ve teknoloji alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Böylece 5G'de saha kurulumlarına yönelik geliştirme çalışmaları sürdürülürken eş zamanlı olarak 6G'ye yönelik temel teknolojilerin geliştirilmesi ve patentlerle koruma altına alınması amaçlanıyor.

  • ULAK Haberleşme
  • 5G yatırımları

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