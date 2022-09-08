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Bilim-Teknoloji

Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlayacak

Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), yarından itibaren Türksat'ın iletişim sponsorluğunda birçok ülkenin uzay ajansları ve sektör temsilcilerini Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) bir araya getirecek.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9-11 Eylül'de düzenlenecek kongreye, dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak.

Üç gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak GUHEM'deki Uluslararası Uzay Kongresi, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Kongreye, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes de konuşmacı olarak katılacak. Kongrede, uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90'dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.

  • Uluslararası Uzay Kongresi
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  • Türksat AŞ

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