Üniversitelere 'patentli' yarışma çağrısı

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yarışmanın tanıtımı amacıyla Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen toplantıda, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

26 Nisan'ın tüm dünyada "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını anımsatan Asan, sınai mülkiyet haklarının firmaların ve ülkenin rekabet gücüne doğrudan etki eden bir araç olduğunu bildirdi.

Asan, "Türkiye, sınai mülkiyet alanında son yıllarda önemli gelişme kaydeden ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

"Patentle Türkiye" sloganıyla organize edilen 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın, patent konusundaki farkındalığı artıracağına işaret eden Asan, "Yarışmayla üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

BAŞVURULAR ÜCRETSİZ

Yarışmaya, bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabileceğini vurgulayan Asan, "Yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve ilk 10'a girenlere 5'er bin lira ödül verilecek." ifadesini kullandı.

Asan, başvuruların TÜRKPATENT'in internet sitesindeki (www.turkpatent.gov.tr) e-devlet kanalına girilerek ücretsiz yapılabileceğini kaydetti.