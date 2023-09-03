Üniversiteliler icatlarını TEKNOFEST'te görücüye çıkardı

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son gününde de üniversite öğrencilerinin çalışmaları sergileniyor.

ODTÜ Formula Yarış Takımı Finans ve Organizasyon Takım Kaptanı Berre Şengül, yarışmalara katılmak için araçlar ürettiklerini belirterek "Devrim23FNSS"nin, ürettikleri ilk elektrikli araç olduğunu belirtti.

Çevre Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şengül, takımın 2015'te kurulduğunu ve toplam 4 araç ürettiklerini dile getirdi.

Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılına kadar takımımız içten yanmalı araçlar üretmekteydi. Pandemi döneminden itibaren elektrikli aracın AR-GE'sine başlandı. İlk elektrikli aracımız Devrim23'ün üretimini tamamlamış bulunmaktayız. Bu yaz, Çekya'da gerçekleşen Formula Student Czech Republic Yarışması'na katıldık. Ülkemizi elektrikli araç kategorisinde temsil ettik. Şimdi de üstünde geliştirmeler yapmakta, aynı zamanda otonomlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Tebecik de aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Tebecik, "Aracımız 150 beygir ve 480 voltaj bir bataryayla çalışıyor. Katıldığımız yarışmalarda sınırlandırılmış olarak 120 kilometre/saate çıkıyor. Sıfırdan 100'e 3,5 saniye civarında hızlanmakta. Motor torku da 230 newtonmetre civarında." dedi.

- "KARANDA", PİSTE İHTİYAÇ DUYMADAN KALKIŞ YAPABİLİYOR



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri de geliştirdikleri insansız hava aracı "Karanda" ile festivalde yerlerini aldılar.

Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kutay Yıldırım, "Karanda"nın geçen yıl serbest kategoride birinci olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Karanda'nın 25 kilograma kadar faydalı yük taşıyabildiğinin altını çizerek aracın piste ihtiyaç duymadan hem sabit kanatlı gibi hem de döner kanatlı araç gibi iniş kalkış yaparak hareket edebildiğini belirtti.

Depremzedelere yardım amacıyla yeni bir insansız hava aracı da geliştirdiklerini belirten Yıldırım, söz konusu İHA ile olay bölgesinin taranabildiğini söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tarama sonuçlarına göre, örnek veriyorum, deprem bölgesinde yaralı iki insan var. Yaralıların durumuna göre aracımız hastaneden kalkıyor, yardım kitlerini bölgeye götürüyor. Ardından kan tedarikine ihtiyacı olan hastamız varsa insansız hava aracımız direkt olarak oradan Kızılay merkezine, varsa oradaki insanların gerekli kan grupları vs. onları tamamlayıp eksik olan malzemeleri alıp hastaneye uçuyor."

- KTÜ'NÜN SU ÜSTÜ ARACI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Oğuzhan Genç de tasarladıkları su üstü aracının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Cambridge Üniversitesi gibi katılımcıların yer aldığı yarışmada dünya ikincisi olduğunu belirtti.

Genç, aracın, yapay zeka desteği ile otomatik olarak ilerleyebildiğini belirterek "4 farklı kamera sistemimiz var. Yapay zeka kartıyla beraber, önüne gelen engelleri algılayarak o engellerden kaçabiliyor, aynı zamanda hedefine su fışkırtabiliyor." dedi.

Aracı tasarlarken Türk savunma sanayisine ve teknolojisine destek olmayı amaçladıklarını anlatan Genç, "Savunma sanayisinde araca roket gibi parçalar eklenebilir. Araç aynı zamanda arama kurtarma, mayın imha ve rehine operasyonlarında da kullanabilir." diye konuştu.