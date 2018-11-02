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Üstün özelliklere sahip Türk yapımı Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin seri üretim sözleşmesi imzalandı

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. İlk atışı yapılan ve benzerlerine göre üstün özelliklere sahip Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Atmaca, Milli gemilerimizde kullanılacak.

  • star.com.tr
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Projede ROKETSAN firmasının dışında ASELSAN'da görev yapıyor. ATMACA projesi olarak adlandırılan proje belirlenen takvime uygun olarak devam ediyor.
 
GEMİLERİN KABUSU GELİYOR
 

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