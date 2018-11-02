Üstün özelliklere sahip Türk yapımı Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin seri üretim sözleşmesi imzalandı Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. İlk atışı yapılan ve benzerlerine göre üstün özelliklere sahip Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Atmaca, Milli gemilerimizde kullanılacak.