Uydu bağlantısı kesintisi, silahlı insansız hava araçlarının kaybolmasına yol açıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 4 Eylül 2017 tarihinde yaşanan bir Predator kazasının soruşturma sonuçlarını yayımladı. Soruşturmada bir MQ-1B Predator'un görev icrası esnasında kaybedildiğini aktaran CENTCOM, bunun sebebinin ise uydu bağlantısının kısa süreli kesilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Uydu bağlantısının kopmasına neyin sebep olduğunun belirlenemediği bilgisine yer verilen raporda, silahlı insansız hava aracının yaklaşık 16 saat boyunca görev icra ettiği ve görev ekibi değiştiğinde 13 bin feet orta irtifada uçuyor olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni mürettebatın kokpitin kontrolünü devralmasından yaklaşık bir dakika sonra tüm video ve komut bağlantısını kaybettiği anlatılan raporda, kontrolü yeniden kazanmaya çalışan görevli ekibin ve harekat sorumlusunun uzaktan kontrol edilen hava aracını en son bilinen pozisyonda yakınında veya önceden programlanmış acil durum görevinin yakınında bulabileceklerini ve bunu görmek için de bölgedeki bir savaş uçağı ile temasa geçtiklerini, ancak bağlantı kesildikten sonra uçağın, uçması gereken rotada bulunamadığı bildirildi.

Kaza bölgesi hala bulunamamış olan kayıp Predator'un tahmini maliyetinin ise 4,09 milyon dolar olduğu bildirildi.

Raporun sonunda ise, “Kaybedilen bağlantıdan sonraki olaylar zincirini belirlemek için yeterli kanıt bulunamadı.” ifadesi kullanıldı.