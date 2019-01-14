Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

SpaceX'in CRS-16 Dragon uzay aracı, pazar akşamı ayrıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) başarıyla dünyaya geri döndü. Dragon uzay kapsülü, bugün 08:10'da (TSİ) Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

16 Aralık'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Dragon uzay kapsülü, yaklaşık bir ay süren görevinin ardından bugün güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. CRS-16 görevi kapsamında ISS'e gönderilen kapsül, ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 1,6 tonluk kargoyu yörüngeye taşımıştı.

Dragon'un Dünya'ya dönüşü yaklaşık 6 saatte tamamlandı. Pasifik Okyanusu'na yerel saatle 05:10'da iniş yapan uzay aracı, aynı zamanda bilimsel numuneler ve araştırma ekipmanlarından oluşan yükü de yeryüzüne getirdi. Yükler SpaceX tarafından çıkarılıp uzay ajanslarına teslim edilecek.

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir sonraki kargo görevi olacak olan CRS-17'nin ise mart ayında yapılması planlanıyor.