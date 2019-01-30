Uzun süreli uzay uçuşu yapan astronotların kanserle savaşma yeteneği bozuluyor

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, uzay uçuşunun uzun süren dönemlerinin astronotların doğal öldürücü hücrelerinin etkinliğini önemli ölçüde azaltabileceğini ve bunun da kanser hücrelerinin yok edilmesinde ve eski virüslerin yeniden ortaya çıkmasının engellenmeside sorunlar yaşanacağını ortaya koyuyor.

NASA, SpaceX, Boeing ve diğer birçok devlet kurumları Mars'a insan göndermek için çalışıyor. Ancak "Kızıl Gezegene" yolculuk kısa sürmeyecek. NASA’nın 2030’lar için planladığı Mars görevi gidiş dönüş üç yıla kadar uzayda yolculuk yapmayı gerektirebilir.

Uzayda uzun süre zaman geçirecek astronotların sağlık durumlarının nasıl etkileneceği açısından birçok araştrıma yapılıyor. Araştırmalar uzay uçuşunun astronotların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Yakın tarihli bir araştırma, Dünya'dan Mars'a yolculuk gibi uzun vadeli uzay uçuşunun astronotların bağışıklık sistemindeki bazı hücreleri ciddi şekilde etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada araştırmacılar, altı ay veya daha uzun süren uzay uçuşunun, kanser hücrelerini öldürebilecek ve eski virüslerin yeniden birleşmesini önleyebilecek beyaz kan hücresinin (vücudumuzda enfeksiyonlarla mücadele eden doğal öldürücü hücreler, akyuvarlar) nasıl değiştirdiğini araştırdılar.

Uzayda yayılan ışınların maruz kalmasıyla ilişkili olduğu düşünülen kanser riski nedeniyle, bu hücrelerin önemine dikkat çeken beslenme bilimleri profesörü Richard Simpson, “Kanser, uzun süreli uzay uçuşu görevleri sırasında radyasyona maruz kalma nedeniyle astronotlar için büyük bir risktir. Bu hücreler ayrıca uzayda edinilmemelerine rağmen, vücudunuzda uykuda kalabilecek ve tekrar ortaya çıkabilecek virüsleri öldürmek için de önemlidir." dedi.

Uzay uçuşunun Akyuvarlar üzerindeki etkilerini araştıran için ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevlerini tamamlayan sekiz astronottan kan numunelerini uzaya seyahat etmeyen sağlıklı yetişkinlerle karşılaştırdı. Astronotlar fırlatılmadan önce, uzay istasyonunda geçirdikleri zaman boyunca bir kaç kez ve bir kez de Dünya'ya geri döndüklerinde kan örnekleri alındı.

Kan örneklerinin karşılaştıran ekip, astronotlarda Akyuvarların fonksiyonunun hem Dünyada kalanlardan hem de uçuş öncesi örneklerinden farklı olarak astronotlarda bozulduğunu tespit etti. Ve istasyonda sadece 90 gün kalan astronotların beyaz kan hücreleri lösemi hücrelerine karşı yüzde 50 daha az mücadele edebildiği de tespit edildi.

Simpson sonuçlar ile ilegili yaptığı değerlendirmede, "Beyaz kan hücre fonksiyonundaki bu düşüşün astronotları kansere veya virüslerin yeniden birleşmesine daha duyarlı hale getirip getirmediğini kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Ancak sorulacak bir sonraki soru şu: Bu etkileri nasıl azaltacağız? Uzay yolculuğu sırasında bağışıklık sisteminin düşmesini nasıl önleriz? Bunu yapabilmek için önce düşüşe neyin neden olduğunu bulmanız gerekiyor: Stres mi? Yer çekimsiz alan mı? Radyasyon mu? Birçok soru ver bunu çözdüğümüzde doğrudan bu faktörleri hedef almanın ve azaltmanın yollarını bulmaya çalışabiliriz. ”dedi.