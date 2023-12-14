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Bilim-Teknoloji

Türkiye geri sayımı başlattı... Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Türkiye geri sayımı başlattı... Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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