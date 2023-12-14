Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.



Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi... https://t.co/IWlgzgsI3D — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 14, 2023

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.