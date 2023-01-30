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Bilim-Teknoloji

Uzaya giden ilk Türk belli oldu! Fırlatma tarihi açıklandı

Uzaya giden ilk Türk'ü Başkan Erdoğan açıklayacak... Öte yandan fırlatma tarihi de belli oldu.

Sabah30 Ocak 2023 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
Uzaya giden ilk Türk belli oldu! Fırlatma tarihi açıklandı
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaya göndereceği iki Türk astronot adayı ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Biri asil biri yedek iki adayın isimlerinin şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirten Yıldırım, "Hem Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir ekip hem de bu işi beraber götürdüğümüz Amerikalı bir firmanın gönderdiği baş astronot ve uzmanlarıyla beraber çalışıldı, jüriler oluşturuldu, çok farklı testler yapıldı. Tıbbi, psikolojik, bilimsel çok uzun bir süreçti sonunda da 2 kişi seçildi. Seçilenlerin meslekleriyle ilgili bilgi veremem ama son 10 kişi içinde askeri pilotlar, akademisyenler, mühendisler hatta hekim dahi vardı. Biz Bakanımıza arz ettik, Bakanımız da Cumhurbaşkanımıza arz etti. Cumhurbaşkanımız da uygun gördüğü için artık isimler belli ve Cumhurbaşkanımız isimleri şubat ayında açıklayacak. Şu anda belirlenen iki kişi eğitime gitmek üzere hazırlık yapıyor. Şubat sonu gibi Amerika'ya göndereceğiz. Amerika'da 5-6 ay süren bir eğitim alacaklar. Fırlatma da Ekim ayında planlanıyor" dedi.

Bu görevin bir bilim misyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Maksadımız sadece bir insanın uzaya gidip gelmesi değil. Orada bilim camiamızın bugüne kadar yer çekimsiz ortamda yapmaya hiç fırsat bulamadığı deneylerin yapılması esas misyonumuz" diye konuştu.

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