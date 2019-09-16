26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7243
  • 6,3336
  • 272.777
  • 103215
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

İspanya'nın Alicant kentinde, gökyüzünde çok hızlı hareket eden cismin görüntüleri NASA'nın dikkatini çekti. Bazı uzmanlar cismin, fırtınadaki elektrikle şarj ihtiyacını gideren bir uzay aracı olduğunu ileri sürdü.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya'nın Alicante kentinde yaşayan bilgisayar uzmanı Alejandro Molla kötü hava nedeniyle uykusundan uyanınca, çok ilginç bir görüntü ile karşı karşıya geldi.
 
Molla, Cumartesi günü bulutların arasında parlayan yıldırımları görüntülemek için kayda girdiğinde, bulutların arasında çok hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim fark etti.
 
Cismin hareketlerini uzun bir süre kaydeden Molla'nın aldığı kayıt, İspanyol haber ajansı Agencia 6'da yayınlandı.
 
Görüntüleri alan İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Star, Amerikan hükümetinin Uzay Kurumu NASA'nın görüntülerin ham hali için resmi talepte bulunduğunu ileri sürdü.
 
Daily Star haberini alıntılayan Molla, ''İşbirliği yapmak bir onurdur'' dedi.
 
Konuya ilişkin en çarpıcı iddia ise, gazeteye konuşan bazı UFO uzmanlarından geldi. Uzmanlar, görüntülerdeki cismin fırtınanın elektrik enerjisini kullanarak şarj için Dünya'ya yaklaşan bir uzay aracının kanıtı olduğunu söyledi.

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019