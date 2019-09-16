Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

İspanya'nın Alicante kentinde yaşayan bilgisayar uzmanı Alejandro Molla kötü hava nedeniyle uykusundan uyanınca, çok ilginç bir görüntü ile karşı karşıya geldi.

Molla, Cumartesi günü bulutların arasında parlayan yıldırımları görüntülemek için kayda girdiğinde, bulutların arasında çok hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim fark etti.

Cismin hareketlerini uzun bir süre kaydeden Molla'nın aldığı kayıt, İspanyol haber ajansı Agencia 6'da yayınlandı.

Görüntüleri alan İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Star, Amerikan hükümetinin Uzay Kurumu NASA'nın görüntülerin ham hali için resmi talepte bulunduğunu ileri sürdü.

Daily Star haberini alıntılayan Molla, ''İşbirliği yapmak bir onurdur'' dedi.

Konuya ilişkin en çarpıcı iddia ise, gazeteye konuşan bazı UFO uzmanlarından geldi. Uzmanlar, görüntülerdeki cismin fırtınanın elektrik enerjisini kullanarak şarj için Dünya'ya yaklaşan bir uzay aracının kanıtı olduğunu söyledi.