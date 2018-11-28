Vietnam uyduyla vuracak

Roskosmos’tan yapılan açıklamada, Vietnam envanterinde yer alan KCT 15 füzeleri, GLONASS ile güdüm kabiliyeti kazanacak. Azami 200 kilometre menzile erişebilen füzelerin bu mesafeyi kat edebilmesi için GLONASS temelli güdüm sisteminden faydalanılacak.

Rusya Kh-35 füzesinin lisans altında üretilmiş versiyonu olan KCT-15 sistemi, turbojet tahrik sistemine sahip. Ses altı hızlarda seyredebilen füzenin ağırlığı yaklaşık 620 kilogram. Farklı güdüm sistemlerinin kombinasyonu ile hedefine yönlendirilebilen sistem, 145 kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyabiliyor.

(C4Defence)