Web sitesi ve alan adları konut gibi değerleniyor

İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde taleplerin artması, bu sektörün de gayrimenkul ve borsa gibi bir yatırım aracına dönüşmesini sağladı.

Türkticaret.net’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, yaptığı açıklamada, alan adında tescil rakamlarının geçen yıl yüzde 5 arttığını belirterek, “350 milyon alan adından silinenler oluyor. Artış aslında daha fazla ama net artışa bakıldığında dünyada tescil oranları yüzde 5 artmış. Bu durum, dünyada alan adı ekonomisinin geçen yıl itibarıyla yüzde 5 büyüdüğünü gösteriyor” dedi. Dünya global ekonomisinin yüzde 1.8 büyüdüğü bir ekonomide alan adı ekonomisinin yüzde 5 büyümesinin çok önemli olduğunu ifade eden Yalçın, “Emlak veya borsa yatırımcıları olduğu gibi bu işin yatırımcıları da var. Alan adlarını aslında internette bir arsa gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla değerlenen bir emtia. Buna da yatırım yapılıyor. Bu alan adlarını alıp yatırım yapanlar olabiliyor ” dedi.

KOBİ’LER FAYDALANIYOR

Daha fazla tanıtım için KOBİ’lerin ya da firmaların sadece bir alan adı alıp internet sitesi kurmakla yetinmediğini belirten Yalçın, “Sadece ismini tescil etmesi değil, o ismi aldığında ticaretini ve satışlarını nasıl artırabileceği, o siteden nasıl fayda sağlayabileceği gibi birçok konuda danışmanlık veriyoruz. Yani KOBİ’lerin işini dijitalleştirmesini sağlıyoruz” dedi. Yalçın, internetin, KOBİ’ler için ucuz pazarlama yapabilecekleri bir alan olduğunu vurgulayarak, “Bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lerin üstünde bir artış oldu. Özellikle ekonomik durgunluğun olduğu dönemlerde alan adları ve internet üzerinden yapılan işlerin sayısında artış oluyor” ifadelerini kullandı.