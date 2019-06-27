Web sitesi ve alan adları konut gibi değerleniyor
İnternette alan adları ticari yatırıma dönüştü. Uzmanlar Türkiye’de alan adı tescilinin geçen yıla göre yüzde 5 oranında artış gösterdiğini belirterek “Bunu bir emtia gibi düşünün, ciddi anlamda kazanç sağlıyor” dedi.
İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde taleplerin artması, bu sektörün de gayrimenkul ve borsa gibi bir yatırım aracına dönüşmesini sağladı.
Türkticaret.net’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, yaptığı açıklamada, alan adında tescil rakamlarının geçen yıl yüzde 5 arttığını belirterek, “350 milyon alan adından silinenler oluyor. Artış aslında daha fazla ama net artışa bakıldığında dünyada tescil oranları yüzde 5 artmış. Bu durum, dünyada alan adı ekonomisinin geçen yıl itibarıyla yüzde 5 büyüdüğünü gösteriyor” dedi. Dünya global ekonomisinin yüzde 1.8 büyüdüğü bir ekonomide alan adı ekonomisinin yüzde 5 büyümesinin çok önemli olduğunu ifade eden Yalçın, “Emlak veya borsa yatırımcıları olduğu gibi bu işin yatırımcıları da var. Alan adlarını aslında internette bir arsa gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla değerlenen bir emtia. Buna da yatırım yapılıyor. Bu alan adlarını alıp yatırım yapanlar olabiliyor ” dedi.
KOBİ’LER FAYDALANIYOR
Daha fazla tanıtım için KOBİ’lerin ya da firmaların sadece bir alan adı alıp internet sitesi kurmakla yetinmediğini belirten Yalçın, “Sadece ismini tescil etmesi değil, o ismi aldığında ticaretini ve satışlarını nasıl artırabileceği, o siteden nasıl fayda sağlayabileceği gibi birçok konuda danışmanlık veriyoruz. Yani KOBİ’lerin işini dijitalleştirmesini sağlıyoruz” dedi. Yalçın, internetin, KOBİ’ler için ucuz pazarlama yapabilecekleri bir alan olduğunu vurgulayarak, “Bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lerin üstünde bir artış oldu. Özellikle ekonomik durgunluğun olduğu dönemlerde alan adları ve internet üzerinden yapılan işlerin sayısında artış oluyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 2.3 milyon tescilli alan adı var
Şu anda dünya genelinde 350 milyon civarı alan adı tescilinin bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, en yoğun olan “com” uzantılı alan adlarının da yaklaşık 135 milyon civarında olduğunu aktardı. Amerika’nın bu pazarda lider konumda olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti: “Amerika’dan sonra bu pazarda ikinci sırada Çin geliyor. Türkiye’de ise 2 milyon 300 bin civarında alan adı tescili var. Kendi ülke uzantımız olan ‘tr’ uzantısı da 380 bin civarında. Tayvan’ın 10 milyon, Hollanda’nın 6 milyon alan adı varken biz bu pazarda biraz geri kalmış durumdayız. Türkiye yeniliklere açık güzel bir ülkedir. Şu anda 160 milyon civarında mail hizmeti var. Bunların da 2 milyon civarında web sitesine adreslendiği söyleniyor. Yani dünyada 2 milyon civarında web sitesi olduğu tahmin ediliyor.”
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