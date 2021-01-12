12 Ocak 2021 Salı 16:30 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 16:30

Whatsapp sözleşmesinin iptal olup olmadığı konusu, milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. WhatsApp'ın 8 Şubat itibarıyla güncellemesini yapacağı gizlilik politikası gündeme bomba gibi oturdu. Birçok Whatsapp kullanıcısı alternatif uygulamalara geçti. Facebook'un kullanıcılara göndermiş olduğu gizlilik ihlali güncellemesinin ardından milyonlarca kullanıcı, şirketten gelecek açıklamayı bekliyor. Son olarak şirketten e-maille yapılan açıklamada konuya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Peki Whatsapp geri adım attı mı? Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI MI?

WhatsApp, son güncellemeyle Facebook'la paylaşılan verilerin değişmediğini açıkladı. Şirket kişisel iletişimlerin güvenli olduğunu son güncellemenin işletmelerin kullandığı WhatsApp Business'a dair olduğunu söyledi. Son güncellemenin geri alındığına yönelik şirketten bir açıklama yapılmadı. Aksine bu uygulamanın kararlılığına yönelik detaylara değinildi.

Forbes ve The Verge'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ekim ayındaki duyuruda da belirttiğimiz gibi, WhatsApp platform üzerinden yapılan alışverişleri ve işletmelerden alınan yardımları kolaylaştırmak istiyoruz. Birçok insan WhatsApp'ı aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da işletmelere ulaşan kullanıcı sayısı da artıyor. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.

Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook'la veri paylaşımı pratiklerini değiştirmiyor ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarınız ve ailenizle özel iletişiminizi etkilemiyor. WhatsApp insanların gizliliğini korumaya derinden bağlı. Önümüzdeki ay boyunca yeni güvenlik politikamızı inceleyebilmeleri için WhatsApp üzerinden direkt olarak kullanıcılarla iletişim halindeyiz"

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL İDDİALARI

Sosyal medyada WhatApp'ın gelen tepkiler üzerine güvenlik güncellemesini geri çektiği yönünde iddialar yer alıyor. Şirketten bu yönde bir açıklama gelmedi. WhatsApp kaynaklarından yapılan son açıklamalar şirketin aldığı kararı uygulamaya kararlı olduğunu işaret ediyor.

FACEBOOK'UN YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Güncellemeyle gelen tartışmalara ilişkin bir açıklama da Facebook'un WhatsApp'a atadığı yönetici Will Cathcart tarafından yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cathcart söz konusu güncellemenin iş iletişimiyle ilgili olduğunu ve Whatsapp'ın Facebook ile veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini belirtti. Yönetici bu güncellemenin kullanıcıların aileleri ve arkadaşları ile kurduğu iletişimi etkilemeyeceğini de savundu.

Whatsapp ve Facebook'un uçtan uça şifreleme yöntemiyle özel mesajları göremediğini hatırlatan Cathcart, uçtan uça şifreleme teknolojisine bağlı olduklarını ve tüm dünya üzerinde bu teknolojinin geliştirilmesini savunacaklarını belirtti.

Söz konusu güncellemenin şirketlerin iletişimi açısından ele alınması gerektiğine işaret eden yönetici şirketlerin kendilerine gelen mesajları etkin bir şekilde yanıtlayacakları araçlar talep ettiğini, mevcut durumda kullanıcıların Whatsapp üzerinden şirketlerden talep ettikleri şeyleri satın almalarının zor olduğunu ifade etti.

Cathcart ayrı bir açıklamada söz konusu güncellemenin nedenlerini şöyle anlattı: Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

YA SEV YA TERKET POLİTİKASI

Yeni güncelleyi onaylamak için son tarih 8 Şubat 2021. WhatsApp Avrupa Birliği ülkeleri hariç bu güncellemenin onaylanmasını zorunlu tutuyor. 8 Şubat'a kadar WhatsApp'ın yeni veri politikasını onaylamayan kullanıcılar bu tarihten itibaren uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor.

Facebook ile WhatsApp kullanıcılarının verilerini paylaşacağını açıklayan platform kullanıcılara seçim hakkı tanımadı. Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı 8 Şubat'tan sonra kullanamayacak.

Whatsapp sözleşmesi iptal edilir mi? Wp güncellemesi geri alma Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp'ı kullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak. Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek.

GÜNCELLEME, AB ÜLKELERİNDEKİ KULLANICILARI KAPSAMIYOR

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi.

Whatsapp yerine hangi uygulamalar kullanılabilir?

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir?