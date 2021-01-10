Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Whatsapp onayı geri alma işlemi

10 Ocak 2021 Pazar 14:37 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 14:37

WhatsApp'ın 8 Şubat itibarıyla güncellemesini yapacağı gizlilik politikası sosyal medya gündemine oturdu. Whatsapp sözleşmesindeki yeni gizlilik politikasına göre, kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ve diğer grup şirketleri ile paylaşma şartı getirilmiş oluyor. Whatsapp sözleşmesini bilmeden onaylayan kullanıcılar Whatsapp onayı geri almak için araştırmaya koyuldu. Peki Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Birçok kullanıcı Whatsapp'ın Facebook bilgi paylaşımı güncellemesinden rahatsız olup uygulamayı silme kararı aldı. Çoğu kullanıcı ise sözleşmeyi kabul ettikten sonra durumdan haberdar oldu ve Whatsapp onayını geri almak için araştırma yapmaya başladı. Bu durumda tek bir seçenek var. Hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu..

WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ

Whatsapp yerine alternatif uygulamalar bulunuyor. BİP, Telegram gibi uygulamalar

Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.

Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.

Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.

Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.

8 Şubat sonrasında ise sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamaya giremeyecek.

Not: Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan verilerin silineceğini hatırlatmakta fayda var.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı Şubat 8'inden sonra kullanamayacak.

WHATSAPP (WP) YENİ GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

İŞTE WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Whatsapp'ın imtiyaz sahibi olan Facebook'tan gelen açıklamaya göre yeni sözleşmenin amacı ve maddeleri şu şekilde:

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı: "Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

GÜNCELLEME, AB ÜLKELERİNDEKİ KULLANICILARI KAPSAMIYOR

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEK ZORUNDA!

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

WhatsApp sözleşmesi nedir, neleri kapsıyor?