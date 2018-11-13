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WhatsApp, Google Drive'a aktarılmayan verileri otomatik olarak silecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir uyarıda bulundu.
 
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldığı karar ile gündemde. 
 
WhatsApp, verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu.
 
YÜKLENEN VERİLER KORUNMUYOR
 
WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu.
 
Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor.
 
(NTV)
 
 
 

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