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WhatsApp hikayeleri Facebook ve Instagram'a geliyor

İLK olarak Instagram'da uygulanmaya başlanan 'hikayeler' kullanıcılardan büyük ilgi görmüş, şirket de Facebook, Messenger ve WhatsApp'a da bu özelliği taşımıştı. Ancak 'hikayeler' WhatsApp'ta beklenen ilgiyi görmedi ve kullanıcılar hikayelerini daha çok Instagram'dan paylaşmaya devam etti.

  • DHA
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WhatsApp'ta paylaşılan hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için bir dizi test yapan Facebook, kullanıcıların paylaştığı bu içeriklerin Facebook, Instagram ve Messenger'da da görüntülenmesini sağlamaya çalışıyor. Geliştirme çalışması tamamlandığında ve bu özellik kullanıma açıldığında Instagram'da olduğu gibi hikaye paylaşırken seçenekler çıkacak ve istenildiği taktirde içerik birden fazla platformda paylaşılabilecek.
 
WhatsApp'ın henüz test aşamasında olan bu özelliğini denemek isteyen Android kullanıcılarının Google Play Store üzerinden WhatsApp sayfasının en altında bulunan 'Test Kullanıcısı Ol' butonuna tıklayarak WhatsApp Beta'ya geçiş yapması gerekiyor.

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