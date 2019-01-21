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WhatsApp'a bugünden itibaren sınırlama geliyor

WhatsApp, yanlış bilgilendirme ve söylentilerle mücadele etmek amacıyla “ilet” özelliğine bugünden itibaren sınırlandırma getiriyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Spam ve hatalı bilgilendirme içeren mesajların büyük sorunlar oluşturması üzerine harekete geçen WhatsApp, mesajların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan “ilet” özelliğine bugünden itibaren sınırlandırma getiriyor. Yeni sınırlandırma ile WhatsApp kullanıcıları bir mesajı yalnızca 5 bireysel ya da grup sohbetine iletebilecekler.
 
WhatsApp’ın Politika ve İletişim Başkan Yardımcısı Victoria Grand, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte, "Bugünden itibaren ilet özelliğine beş mesaj limiti uyguluyoruz.” açıklamasında bulundu.
 
Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile WhatsApp kullanıcıları bir mesajı 20 bireysel ya da grup sohbetine iletebiliyorlardı. Son yapılan düzenleme ile bu sınır 5'e indirilmiş oldu.
 
Yapılan bu değişiklik, yaklaşık 1,5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp’ın, sahte haberlerin, manipüle edilmiş fotoğrafların, bağlamı olmayan videoların, ses aldatmacalarının ve spamların yayılmasını engellemek ve uygulamanın kötüye kullanımını durdurmak için aradığı yeni yolların bir sonucu olarak ortaya çıktı.

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