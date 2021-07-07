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Bilim-Teknoloji

Windows'tan uyarı! Hızlıca güncelleyin

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, kullanıcılarını uyardı. Şirket, oluşan ciddi bir güvenlik açığından dolayı tüm kullanıcılarının güncellemelerini hızlıca yapması gerektiğini duyurdu.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:50
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Microsoft, güvenlik araştırmacılarının işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulmasının ardından Windows kullanıcılarının hemen bir güncelleme yüklemesi gerektiğini açıkladı.

PrintNightmare olarak bilinen güvenlik açığı, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetini etkiliyor. ABD'li siber güvenlik şirketi Sangfor'daki araştırmacılar, yanlışlıkla uygulamayı kullanmak için bir kılavuz yayımladı.

Araştırmacılar, resmi Twitter hesaplarından, birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine izin veren Yazdırma Biriktiricisinde güvenlik açıkları bulduklarını duyurdular.

(akşam.com.tr)

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