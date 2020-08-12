Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı ve özellikleri

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:17 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:17

Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı. Xiaomi Mi 10 Ultra,'nın en iyi özelliklerinden biri de 120x dijital zum yapabiliyor olması. Çarpıcı özellikleriyle Xiaomi Mi 10 Ultra'nın fiyatının diğer modellere göre yüksek olmasına rağmen çok tercih edilebilecek bir akıllı telefon olacağı tahmin ediliyor. Peki Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı ve özellikleri...

XIAOMİ Mi 10 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 865+'tan güç alan Xiaomi Mi 10 Ultra; Adreno 650 GPU'ya, LPDDR5 16 GB RAM'e ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip. Yeni Mi 10 Ultra, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj kapasitesine sahip ve bu hızlı şarj ile 4500 mAh’lik bataryanın 20 dakikadan kısa bir sürede tam şarj olacağı söyleniyor. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor.

XIAOMİ Mi 10 ULTRA FİYATI

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın vergiler hariç fiyatları bile Türkiye’de 2 asgari ücretin üzerinde. Vergilerin eklenmesiyle telefonun fiyatlarının iki katına yakın artacağını tahmin ediliyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra 8 GB RAM + 128 GB depolama – 5299 Yuan (yaklaşık 5.520 TL+vergiler)

Xiaomi Mi 10 Ultra 8 GB RAM + 256 GB depolama – 5599 Yuan (yaklaşık 5.833 TL+vergiler)

Xiaomi Mi 10 Ultra 12 GB RAM + 256 GB depolama – 5999 Yuan (yaklaşık 6.249 TL+vergiler)

Xiaomi Mi 10 Ultra 16 GB RAM + 512 GB depolama – 6999 Yuan (yaklaşık 7.291 TL+vergiler)