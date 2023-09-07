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Bilim-Teknoloji

''Yaogan-33'' uydusu fırlatıldı

Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 07:04 - Güncelleme:
''Yaogan-33'' uydusu fırlatıldı
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-33 03" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 486'ncı görev oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek için kullanılacağı bildirildi.

Çin, "Yaogan-33 01" uydusunu 28 Aralık 2020'de, "Yaogan-33 02" uydusunu ise 3 Eylül 2022'de yörüngeye yollamıştı.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

  • Çin uydu
  • uzaktan algılama
  • Yaogan

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