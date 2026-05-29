Yargı süreçleri hızlanacak! e-Duruşma bölge mahkemelerine geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-Duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını" belirtmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, bölge adliye mahkemelerinde de kullanılacak.

Yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak.

Düzenlemeyle ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-Duruşma yöntemine resen karar verebilmesi de planlanırken, düzenlemeyle yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.