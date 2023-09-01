İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7191
  • EURO
    28,9767
  • ALTIN
    1671.16
  • BIST100
    7975.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Yasak avcılığın önündeki yeni engel: Yerli ve milli su altı robotu ROV

HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu 'ROV' ile mavi vatanda yasak avcılığa göz açtırılmıyor.

AA1 Eylül 2023 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Yasak avcılığın önündeki yeni engel: Yerli ve milli su altı robotu ROV
ABONE OL

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bu kapsamda HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.

Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.

Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.

- DENİZLERDE İHLAL EN ÇOK YASAK AVCILIKTA YAPILIYOR

Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın da önüne geçiliyor.

Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.

Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.

  • Su Altı Robotu
  • Yasak Avcılığı
  • HOYTEK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.