Yeni geliştirilen İngiliz robot, Mars'ta yaşam belirtisi arayacak

Avrupa Uzay Ajansı'nın, 2021 yılında Mars yüzeyini keşfetmek için geliştirmeye başladığı robotun Stevenage'de inşa edilmeye başlandığı duyuruldu. Mars yüzeyini iki metreye kadar inceleyebilecek olan bu robotun, örnekleri analiz edebilecek kapasiteye de sahip olacağı açıklandı.

2030'da insanları Uzaya göndermek istiyoruz

300 kg'lık robotlu araç, en az 90 günlük bir araştırma yapacak. Airbus Defense ve Space'de kıdemli strateji uzmanı olan Liz Seward, bunun Avrupa uzay projesi için bir ilk olduğunu belirterek, "Küresel keşif yol haritası denen büyük bir planın parçası. Ay ve Mars'a giden robot seferlerimiz var ve 2030 yılında insanların uzaya göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seward, Mars'ın robotlar tarafından keşfinin, önümüzdeki on yıllar boyunca devam edeceğini belirterek, "Mars'ı kesinlikle keşfedebileceğimizi düşünüyorum; kolonizasyon zor çünkü çok sert bir ortam." açıklamalarını yaptı.

(Donanım Haber)