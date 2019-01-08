Yeni “gezegen avcısı” yeni bir “dünya” buldu

Kepler Uzay Teleskobu'nun yerini alması için Nisan 2018’de uzaya fırlatılan TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), güneş sistemimizin dışında bulunan üçüncü küçük bir ötegezegeni keşfetti. Keşif Amerikan Astronomik Topluluğu toplantısında açıklandı.

HD 21749b adı verilen yeni ötegezegen, yaklaşık 53 ışık yılı uzaklıktaki bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. HD 21749b'nin TESS tarafından bugüne kadar tanımlanmış olan üç ötegezegenin en uzun yörüngesel dönemine sahip olduğu görülüyor. HD 21749b, diğer iki gezegene kıyasla nispeten yavaş bir şekilde 36 günde yıldızın çevresinde dönüyor ve 6.3 günlük bir yörüngeye sahip.

Araştırmacılar aynı gezegen sisteminde, henüz teyit edilmemiş olsa da, ikinci bir gezegenin kanıtlarını tespit ettiler. Bir gezegen olarak onaylanırsa, TESS tarafından keşfedilen ilk Dünya büyüklüğünde kayasal ötegezegen olarak kayıtlara geçecek.

Gezegen Avcısı TESS uzay teleskobu nasıl çalışıyor?

Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. NASA'nın Nisan 2018’de fırlattığı TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışacak.