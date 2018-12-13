Yeni gezegen bulundu: Helyum, balon gibi şişiyor

Exeter Üniversitesinden Jessica Spake ve doktor David Sing’in dahil olduğu uluslararası ekip, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı’nda yer alan gezegen HAT-P-11b’nin aşırı sıcak atmosferinde helyum kaçağı yaşandığını tespit etti. Helyum kaçağı nedeniyle gezegen, dünyanın 26 katı gibi gözüküyor.