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Yeni gezegen bulundu: Helyum, balon gibi şişiyor

Gök bilimciler, gaz devi bir gezegenin, aşırı ısınan atmosferinden kaçan helyum nedeniyle balon gibi şiştiğini gözlemledi.

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Exeter Üniversitesinden Jessica Spake ve doktor David Sing’in dahil olduğu uluslararası ekip, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı’nda yer alan gezegen HAT-P-11b’nin aşırı sıcak atmosferinde helyum kaçağı yaşandığını tespit etti. Helyum kaçağı nedeniyle gezegen, dünyanın 26 katı gibi gözüküyor.

 

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