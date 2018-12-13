Yeni gezegen bulundu: Helyum, balon gibi şişiyor
Gök bilimciler, gaz devi bir gezegenin, aşırı ısınan atmosferinden kaçan helyum nedeniyle balon gibi şiştiğini gözlemledi.
Exeter Üniversitesinden Jessica Spake ve doktor David Sing’in dahil olduğu uluslararası ekip, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı’nda yer alan gezegen HAT-P-11b’nin aşırı sıcak atmosferinde helyum kaçağı yaşandığını tespit etti. Helyum kaçağı nedeniyle gezegen, dünyanın 26 katı gibi gözüküyor.
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