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Yeni iPhone modellerinin özellikleri açıklandı

Bloomberg, Apple’ın sonbaharda tanıtmayı planladığı üç yeni iPhone modeli hakkında bilgi verdi.

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Bloomberg'de yer alan bilgilere göre, 2018 sonlarında tanıtılan ve beklenen geliri sağlamayan XS, XS Max ve XR modellerinin halefleri A13 çipleriyle donatılacak.

Geçtiğimiz nisan ayında test edilen bu çip sayede yeni modellerin daha hızlı olacağı ve daha uzun batarya ömrü sunacağı iddia edildi. A13 çipinin seri üretimine başladığı belirtildi.

Yeni modellerin, seleflerine benzer bir görünüme sahip olacağı, ancak XS ve XS Max’in yerine gelecek telefonların 1.5 mm daha kalın olacağı ifade edildi.

Ayrıca, yeni modellerde ilaveten bir kameranın daha yer alacağı öğrenildi. Yani XS ve XS Max modelleri yerine gelecek telefonların arkasında 3, XR yerine gelecek telefonun arkasında ise 2 kamera olacak.

Haberde, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek olan yeni modellerdeki üçüncü kameranın, daha geniş ve daha detaylı fotoğraflar için ultra geniş açılı bir lense sahip olacağı ifade ediliyor.

Apple'ın ayrıca, kullanıcıların AirPods’larını ve diğer cihazlarını yeni telefon modellerinin arkasında şarj etmesine imkan verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtildi. 

(Sputnik)

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