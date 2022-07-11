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Bilim-Teknoloji

Yeni özellik kullanımda! Twitter Çevresi nedir?

Mikroblog sitesi Twitter'ın, kullanıcılara, belirli kişilere paylaşım yapma imkanı sunan özelliği 'Twitter Çevresi' (Twitter Circle) hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

TRT Haber11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
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Twitter Çevresi, kullanıcıların tweet paylaşmadan önce, belirli bir grubu seçmesine olanak sağlıyor.

Söz konusu tweetler, yalnızca seçilen kişiler tarafından görüntülenebiliyor, cevaplanabiliyor ve etkileşim alabiliyor. Twitter Çevresi içerisindeki kişilerin, tweetleri retweet veya alıntılama yapmasına izin verilmiyor.

Bir Twitter Çevresi'ne 150 kadar kişi dahil edilebiliyor ve kullanıcılar yalnızca tek bir çevre oluşturabiliyor.

Bir kullanıcının, başkasının Twitter Çevresi'ndeki tweetleri görüntülemek istememesi halinde, o kişiyi takip etmeyi bırakması, engellemesi veya sessize alması gerekiyor.

Mayıs ayında duyurulan ve henüz test aşamasında olan özellik, haziran ile temmuzun ilk günlerinde de daha geniş çapta kitlelere açıldı. Ancak özellik, hala belirli ülkelerde kullanılabiliyor.

Twitter Çevresi'nin yakında tüm üyeler için kullanıma sunulması bekleniyor.

  • Twitter Çevresi
  • Twitter Circle
  • twitter

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