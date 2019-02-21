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Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu yeni hipersonik füze Tsirkon'un ABD'yi 5 dakikada vurabileceği iddia edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Federal Meclis'e yaptığı konuşmada duyurduğu ses hızının 9 katına kadar hız yapabilen Tsirkon hipersonik füzesinin ABD topraklarındaki komuta merkezlerini beş dakika içinde imha edebileceği iddia edildi.
 
Emekli Tuğamiral Vsevolov Khmyrov, "Rus askeri gemileri ve Tsircon hipersonik füzelerle donatılmış denizaltıları ABD topraklarındaki komuta merkezlerini beş dakika içinde imha edebilecekler." açıklamasında bulundu.
 
Khmyrov, "ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekildikten sonra Amerika kıtasındaki komuta merkezlerinden Avrupa’da konuşlandıracakları sistemleri kontrol edecek. Ancak Rusya’nın Tsircon füzeleri sadece Avrupa'da konuşlandırılan füzelere karşı bir operasyonel olmayacak, aynı zamanda kilit kontrol sistemlerine - ABD topraklarındaki komuta merkezlerine de operasyon yapma kabiliyeti sağlayacak." dedi.
 
Hem deniz, hem de kara hedeflerini yok etme gücüne sahip Tsirkon hipersonik füzesinin hızının 9 mach (ses hızının 9 katı), menzilinin ise 1000 kilometreden fazla olacağı, denizaltı ve denizüstü gemilerinde kullanılacağı iddia ediliyor.

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